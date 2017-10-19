Başkan totem mi yapıyor?
BAŞKAN TOTEM Mİ YAPIYOR?
Galatasaraylı bir öğrenci, "Östersunds'a elendiğimiz maçtan bu yana deplasmanda maçlara gitmiyorsunuz. Fenerbahçe maçında tribünde olacak mısınız ya da toteminiz devam mı edecek?" sorusunu "Bunu nereden biliyorsun?" diyerek cevapladı. Özbek'in, "Başka sorun var mı?" diyerek konuyu geçiştirmek istemesi salonda gülücüklerle karşılandı.
SPOR PROGRAMINA DÖNDÜ
Fenerbahçe maçı için konuşmama kararı alan Başkan Özbek, ısrarlı soru üzerine "Hocam sen işi spor programına çevirdin. Biz başka bir şey için buradayız. Derbi, derbidir. İki takım yüz yıldır oynuyor ve bir yüz daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin" diye konuştu
DİŞ SPONSORU OLDU
Panelin ardından yapılan iş birliği anlaşması imzalandı. Galatasaray Kulübünün, sporcuları ve çalışanlarının ağız ve diş sağlığını kapsayan anlaşmaya, Başkan Özbek, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile üniversite rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan imza attı
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
-
Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
-
Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
-
Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
Başkan totem mi yapıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.