 Başkan totem mi yapıyor? – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Başkan totem mi yapıyor?

    Başkan totem mi yapıyor?
    Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi ile Diş sağlığı protokolü imzalamaya gelen Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe maçıyla ilgili sorular üzerine, "Sessizlik kararı aldık, ne ben ne de yöneticilerimiz ne de futbolcularımız kesinlikle derbi ile alakalı konuşmayacağız. Tam konsantrasyonla derbi maçına hazırlanacağız" dedi.

    BAŞKAN TOTEM Mİ YAPIYOR?
    Galatasaraylı bir öğrenci, "Östersunds'a elendiğimiz maçtan bu yana deplasmanda maçlara gitmiyorsunuz. Fenerbahçe maçında tribünde olacak mısınız ya da toteminiz devam mı edecek?" sorusunu "Bunu nereden biliyorsun?" diyerek cevapladı. Özbek'in, "Başka sorun var mı?" diyerek konuyu geçiştirmek istemesi salonda gülücüklerle karşılandı.



    SPOR PROGRAMINA DÖNDÜ
    Fenerbahçe maçı için konuşmama kararı alan Başkan Özbek, ısrarlı soru üzerine "Hocam sen işi spor programına çevirdin. Biz başka bir şey için buradayız. Derbi, derbidir. İki takım yüz yıldır oynuyor ve bir yüz daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin" diye konuştu

    DİŞ SPONSORU OLDU
    Panelin ardından yapılan iş birliği anlaşması imzalandı. Galatasaray Kulübünün, sporcuları ve çalışanlarının ağız ve diş sağlığını kapsayan anlaşmaya, Başkan Özbek, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile üniversite rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan imza attı
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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