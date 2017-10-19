 Aslan’da gizli korku – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Aslan’da gizli korku

    Aslan’da gizli korku
    Galatasaray'da konuşulmayan ama içten içe yaşanan bir sıkıntı var... Bir önceki sezon Riekerink'le lige fırtına gibi giren sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarının ardından düşüşe geçmişti. Geçen sezonda da ilk 10 haftada Galatasaray sadece ikinci haftada Osmanlıspor'a 2-1 yenilmişti. Rize'de alıan 4-3'lik yenilgi sonrasında her şey sarpa sarmış ve Galatasaray şampiyonluktan çok uzak bir sezon tamamlamıştı. Bu nedenle oyuncularının "kazanma" alışkanlığını kaybetmemesi için elinden geleni yapan Tudor, Fenerbahçe derbisine büyük önem veriyor.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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