Aslan’da gizli korku

Galatasaray'da konuşulmayan ama içten içe yaşanan bir sıkıntı var... Bir önceki sezon Riekerink'le lige fırtına gibi giren sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarının ardından düşüşe geçmişti. Geçen sezonda da ilk 10 haftada Galatasaray sadece ikinci haftada Osmanlıspor'a 2-1 yenilmişti. Rize'de alıan 4-3'lik yenilgi sonrasında her şey sarpa sarmış ve Galatasaray şampiyonluktan çok uzak bir sezon tamamlamıştı. Bu nedenle oyuncularının "kazanma" alışkanlığını kaybetmemesi için elinden geleni yapan Tudor, Fenerbahçe derbisine büyük önem veriyor.