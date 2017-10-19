 21 ağaç dikilecek – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    21 ağaç dikilecek

    21 ağaç dikilecek
    Törende Prof. Dr. Çağrı Erhan, Özbek'e, Altınbaş Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Ormanı'na dikilmek üzere fidan sertifikası hediye etti. Galatasaray'ın şampiyonluk sayısına istinaden 20 ağaç dikilmesi planlanırken bu sezonki muhtemel şampiyonluk da eklenerek ağaç sayısı 21'e çıkarıldı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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