17 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak mücadelede teknik adamların görev vermesi halinde toplam 17 futbolcu ilk kez bu derbinin tozunu yutacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde birçok futbolcu şans bulmaları halinde ilk kez bu atmosferde forma giyecek. İki takım, transfer dönemini hızlı geçirmiş ve kadrolarını revize etmişti. Bu önemli derbide sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde Cedric Carrasso, Maicon, Mariano, Latovlevici, Belhanda, Badou Ndiaye, Fernando, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis ilk kez Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek.
Sarı-lacivertlilerde ise Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın oynatması durumunda Kameni, Maurico Isla, Neto, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano, Roberto Soldado ve Vincent Janssen ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele edecek.
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Mehmet Ekici, sakatlığından dolayı bu önemli maçta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği Jason Denayer, 2015-2016 sezonunda derbi heyecanı yaşamıştı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:26
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Lucescu yine isyan etti!
Toplam 6
Yorum
bahane bahane takım koşmadıktan sonra yabancı sayısı ne alaka? aksine takım böyle yaptıkça yabancılardan kurulu devşirme takım kurcan bak nasıl oluyor
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Gökhan’dan Quaresma’ya
Toplam 31
Yorum
beşiktaş işinne q7
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Gökhan’dan Quaresma’ya
Toplam 31
Yorum
beşiktaş işinne q7
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