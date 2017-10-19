1 forma 3 aday
Igor Tudor, derbide sahaya süreceği 11 ismi biri dışında belirledi. Pazar akşamı sahaya çıkacak Aslan'ın 11'inde Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Selçuk İnan'dan biri forma giyecek. Hırvat teknik adamın ilk tercihi sakatlıktan dönmüş olmasına rağmen Tolga Ciğerci.
Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Fenerbahçe derbisinde görev vereceği 10 ismi belirledi. Kalede Muslera, savunmada Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, ön liberoda Fernando, orta sahada Ndiaye, Belhanda, Feghouli ve forvette Gomis'in yeri garanti. İlk 11'deki son forma için üç aday var: Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Selçuk İnan. Tudor'un ilk tercihi son iki maçta yokluğunu hissettiği Tolga. İzin gününde bile fiziksel açığını kapatmak için Florya'da mesai veren gurbetçi oyuncu, Cuma ve Cumartesi günü yapılacak taktik çalışmalarda kendisini deneyecek. Tudor, Tolga'yı hazır görmezse, Rodrigues-Selçuk ikilisinden birini tercih etmek durumunda kalacak.Konya'da sağ üst adalesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues teknik heyete derbide oynamak istediğini söyledi. Konya'da oyuna girdikten sonra maçı çeviren isim olan Selçuk İnan da Hırvat hocanın derbi planları arasında bulunuyor.
Tolga Ciğerci: % 50
Garry Rodrigues: % 25
Selçuk İnan: % 25
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:36
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Ganalı Boakye’yi yakın takibe aldı
Toplam 3
Yorum
GFB46 FB yönetimi günü kurtarmak adına transfer yapıyor.Takımın ihtiyacı olan mevkilere seçim yapılamıyor bir türl !. Ya tutarsa diyerek alınıyor.
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Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Toplam 21
Yorum
veysel Doğru daha östenburg veya vardar takımları çıkmadı karşımıza.Fazla heveslenme yine şampiyon kartal siz biraz sevinin dedik
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 2
Yorum
han yav he adam oturdu taktiklerini belirledi faks gecti herkese belirtti tabi tabi
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