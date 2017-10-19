1 forma 3 aday

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Fenerbahçe derbisinde görev vereceği 10 ismi belirledi. Kalede Muslera, savunmada Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, ön liberoda Fernando, orta sahada Ndiaye, Belhanda, Feghouli ve forvette Gomis'in yeri garanti. İlk 11'deki son forma için üç aday var: Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Selçuk İnan. Tudor'un ilk tercihi son iki maçta yokluğunu hissettiği Tolga. İzin gününde bile fiziksel açığını kapatmak için Florya'da mesai veren gurbetçi oyuncu, Cuma ve Cumartesi günü yapılacak taktik çalışmalarda kendisini deneyecek. Tudor, Tolga'yı hazır görmezse, Rodrigues-Selçuk ikilisinden birini tercih etmek durumunda kalacak.Konya'da sağ üst adalesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues teknik heyete derbide oynamak istediğini söyledi. Konya'da oyuna girdikten sonra maçı çeviren isim olan Selçuk İnan da Hırvat hocanın derbi planları arasında bulunuyor.



Tolga Ciğerci: % 50

Garry Rodrigues: % 25

Selçuk İnan: % 25

