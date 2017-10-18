 Varsa yoksa Fenerbahçe – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Varsa yoksa Fenerbahçe

    Varsa yoksa Fenerbahçe

    Derbi ile yatıp kalkan Tudor, sarı-lacivertli ekibin röntgenini çekti

    Teknik Direktör İgor Tudor, Fenerbahçe ile yatıp kalkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü, uyuduğu ve yemek yediği anların dışında tüm zamanını rakibini yakından inceleyerek geçiriyor. Fenerbahçe'nin maçlarını yeniden izleyen Tudor, tüm rakip oyuncular için de ayrı ayrı DVD'ler hazırlattı. Galatasaraylı her oyuncu istediği anda istediği oyuncuyu en ince ayrıntısına kadar izleyebiliyor. DVD'lerde ayrıca oyuncuların dillerine göre tercümelerde yer alıyor. Başarılı oyuncunun istekleri ve direktifleri GSTV çalışanları tarafından görüntülerin üzerine sesli olarak kayıt edildi.

    TOLGA CİĞERCİ HAZIR
    Sezonun en flaş isimlerinden Tolga Ciğerci, sakatlığını atlattı ve Tudor'dan süre istedi. 2 haftadır takımından ayrı kalan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçıyla birlikte sahalara geri dönmeyi hedefliyor. Tolga, "Hazırım" mesajı verse de Hırvat hoca acele etmek istemiyor.

    ÜÇLÜ PRESLE BUNALTACAK
    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'a göre derbinin kilidi "doğru pres". İdmanlarda sürekli olarak 3'lü pres çalıştıran Hırvat teknik adam, kanatlara pas bağlantısını kesmenin hayati önem taşıdığını anlatıyor. Özellikle Giuliano, Valbuena ve Janssen'in her top aldığında 3'lü presle bunaltılmasını istiyor.

    YÖNETİME DERBİ YASAĞI
    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, hafta sonunda oynanacak derbi öncesinde yönetimden ilginç talepleri oldu. Derbi için özel prim talep etmeyen Hırvat teknik adam ayrıca kazanma serisini psikolojiye bağlandığı için yöneticilerin tesislere gelerek futbolcuların kafasını karıştırmamasını da istedi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
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