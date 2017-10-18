Galatasaray'da galibiyet golünü attığı Bursaspor maçından sonra sakatlığı (sağ ayak tabanındaki ödem) nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde oynamak için izinli olduğu günde de Florya'da tek başına çalıştı. Milli oyuncunun tesislerde idman yaptığını öğrenen teknik direktör Igor Tudor'un öğrencisiyle telefonda görüştüğü ve Tolga'nın Hırvat teknik adama, "Derbide oynamazsam çıldırırım. Bana bu şansı verin, ben hazırım" dediği öğrenildi. Bu görüşme sonrasında Karabük ve Konya maçlarında Tolga'yı saha içinde aradıklarını düşünen Igor Tudor, Konya'da sakatlanan Rodrigues'in yerine gurbetçi oyuncuyu ilk 11'e hazırlama kararı aldı.



Bu arada Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisine özel hazırlıklara başladı. ultrAslan, derbide üç boyutlu görsel şov yapacak.



Sabah