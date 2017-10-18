Kıtalar arası derbi

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması tam anlamıyla dünya derbisine döndü! Pazar akşamı Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmada 4 kıtadan çok sayıda farklı milli takımda oynayan yıldızı bir araya getirecek. "Yabancı sınırı" tartışmalarının yaşandığı şu günlerde, derbide sahaya çıkacak 22 oyuncunun sadece 3'ünün Türk olması bekleniyor. Bu açıdan bir ilk olarak tarihe geçecek. Ayrıca Sporx'in derlediği bilgilere göre yine ilk kez iki takımın ilk 11'lerinde 4 kıtadan 14 farklı milli takımda görev yapan oyuncu sahneye alacak. Geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor maçına 11 yabancı oyuncu ile çıkan Galatasaray'da Tudor'un yeniden Serdar Aziz'i görevlendirmesi bekleniyor.

19 YABANCI SAHADA

Bu durumda bir sürpriz yaşanmazsa Galatasaray 11'i 9 farklı ülkeden oluşacak. Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i de Galatasaray gibi 9 farklı ülkeden oluşacak. İki takım 11'lerinde sahada 19 yabancı oyuncu olması bekleniyor. Muhtemel 11'lerde bir sürpriz yaşanmazsa sarı-kırmızılı takım 10, Fenerbahçe ise sahada 9 yabancı oyuncuyla yer alacak.



PAZAR AKŞAMI SAHADAKİ 22 FUTBOLCUDAN SADECE ÜÇÜ TÜRK PASAPORTLU

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde puan farkı 11'e çıkacak ve 9. Haftalar itibarıyla ilk kez ezeli rakibine bu kadar fark atmış olacak.

Zorlu maçın ilk 11'lerinde 4 kıta 14 ülkeden oyuncu forma giyecek



OYUNCULARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILI MI:

Brezilya: 5

Türkiye: 3

Fas: 2

Fransa: 2

Uruguay: 1

Romanya: 1

Senegal: 1

Cezayir: 1

Yeşil Burun: 1

Kamerun: 1

Şili: 1

Portekiz: 1

Rusya: 1

İspanya: 1