Kasa dolacak
Galatasaray yönetimi hafta sonunda Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacağı Fenerbahçe maçından sonra kasasını da dolduracak. Derbide yönetimin beklediği stat hasılatı 3 milyon euro civarında. Yönetim ayrıca taraftarların maç öncesi ve galibiyet halinde GS Store'lara hücum etmesini bekliyor. Derbiden önce hedeflenen forma satış rakamı 25 bin... Tüm gelir kalemleri toplandığında yönetimin derbi günü beklediği kar ise 4 milyon euro civarında.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:04
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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