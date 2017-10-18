Kasa dolacak

Galatasaray yönetimi hafta sonunda Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacağı Fenerbahçe maçından sonra kasasını da dolduracak. Derbide yönetimin beklediği stat hasılatı 3 milyon euro civarında. Yönetim ayrıca taraftarların maç öncesi ve galibiyet halinde GS Store'lara hücum etmesini bekliyor. Derbiden önce hedeflenen forma satış rakamı 25 bin... Tüm gelir kalemleri toplandığında yönetimin derbi günü beklediği kar ise 4 milyon euro civarında.