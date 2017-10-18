 G.Saray'dan derbi öncesi sessizlik kararı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    G.Saray'dan derbi öncesi sessizlik kararı

    G.Saray'dan derbi öncesi sessizlik kararı

    Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sessizlik kararı aldı.

    Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi ile Diş sağlığı protokolü imzalamaya gelen Başkan Dursun Özbek, yaptığı özel açıklamada "Sessizlik kararı aldık, ne ben ne de yöneticilerimiz ne de futbolcularımız kesinlikle derbi ile alakalı konuşmayacağız. Tam konsantrasyonla derbi maçına hazırlanacağız" dedi.


    Başkan Özbek toplantıda yaptığı açıklamada ise; "Galatasaray ile Fenerbahçe 100 yıldır oynuyor. 100 yıl daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin" dedi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:03
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