G.Saray'dan derbi öncesi sessizlik kararı
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sessizlik kararı aldı.
Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi ile Diş sağlığı protokolü imzalamaya gelen Başkan Dursun Özbek, yaptığı özel açıklamada "Sessizlik kararı aldık, ne ben ne de yöneticilerimiz ne de futbolcularımız kesinlikle derbi ile alakalı konuşmayacağız. Tam konsantrasyonla derbi maçına hazırlanacağız" dedi.
Başkan Özbek toplantıda yaptığı açıklamada ise; "Galatasaray ile Fenerbahçe 100 yıldır oynuyor. 100 yıl daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin" dedi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:03
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 39
Yorum
Derinmavi29 Hayirlisi olur insallah takim dipte daha kotusu olamaz zaten
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Bonservisini siz belirleyin
Toplam 16
Yorum
saim 50 uzeri olmali, monoca defansindaki adama 60 milyon istediyse, cenk haydi haydi 50 uzeri olur...
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 2
Yorum
lafebesifb beşiktaş monacoyu yendi ne olmuş ki ! .....
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