Gomis'in ezeli rakip sevgisi!

9 maçta attığı 9 golle lider'ın başarısında büyük bir rol oynayanhiç kuşkusuzönünde de takımın en önemli kozu olacak.yıldız sadece bu sezonki mükemmel performansıyla değil, kariyerindeki derbi istatistikleri ile de'a güven veriyor. Çünkü, ezeli rakipleri çok seviyor!'da kariyeri boyuncaçıkan tecrübeli yıldız tamağları sarsarak müthiş bir istatistiğe imza attı.bu rakamlarla, derbi maçları çok daha farklı oynadığını gözler önüne serdi.formasıyla'ya 10 maçta 8 gol,'e ise 10 maçta 3 gol atanönünde ise 9 derbide 4 kez ağları sarstı. Fransız forvet,formasıyla ise 2 derbide1 gol atmayı başard