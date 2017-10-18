Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Marsilya ve Lyon formasıyla Fransa’da 31 derbiye çıkan Bafetimbi Gomis, tam 16 gole imzasını att ı. Yıldız futbolcu şimdi de Kanarya’yı gözüne kestirdi..
DERBİLERDE ADETA COŞUYOR
FRANSA'da kariyeri boyunca 31 derbiye çıkan tecrübeli yıldız tam 16 kez ağları sarsarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Gomis bu rakamlarla, derbi maçları çok daha farklı oynadığını gözler önüne serdi.
MAÇ BAŞINA 0.5 ORTALAMA
LYON formasıyla Marsilya'ya 10 maçta 8 gol, St. Etienne'e ise 10 maçta 3 gol atan Gomis, PSG önünde ise 9 derbide 4 kez ağları sarstı. Fransız forvet, Marsilya formasıyla ise 2 derbide1 gol atmayı başard
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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