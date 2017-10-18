 Gomis'in ezeli rakip sevgisi! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Gomis'in ezeli rakip sevgisi!

    Gomis'in ezeli rakip sevgisi!

    Marsilya ve Lyon formasıyla Fransa’da 31 derbiye çıkan Bafetimbi Gomis, tam 16 gole imzasını att ı. Yıldız futbolcu şimdi de Kanarya’yı gözüne kestirdi..

    LİGDE 9 maçta attığı 9 golle lider Galatasaray'ın başarısında büyük bir rol oynayan Bafetimbi Gomis hiç kuşkusuz Fenerbahçe önünde de takımın en önemli kozu olacak. Fransız yıldız sadece bu sezonki mükemmel performansıyla değil, kariyerindeki derbi istatistikleri ile de Sarı-Kırmızılılar'a güven veriyor. Çünkü Gomis, ezeli rakipleri çok seviyor!

    DERBİLERDE ADETA COŞUYOR
    FRANSA'da kariyeri boyunca 31 derbiye çıkan tecrübeli yıldız tam 16 kez ağları sarsarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Gomis bu rakamlarla, derbi maçları çok daha farklı oynadığını gözler önüne serdi.

    MAÇ BAŞINA 0.5 ORTALAMA
    LYON formasıyla Marsilya'ya 10 maçta 8 gol, St. Etienne'e ise 10 maçta 3 gol atan Gomis, PSG önünde ise 9 derbide 4 kez ağları sarstı. Fransız forvet, Marsilya formasıyla ise 2 derbide1 gol atmayı başard

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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