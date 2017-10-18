 Gerçek G.Saraylı yok! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Gerçek G.Saraylı yok!

    Gerçek G.Saraylı yok!

    Hafta sonunda oynanacak derbide "çubukluyu" taraftarların deyimi ile Galatasaray'a gol atmış 3 'Gerçek Fenerbahçeli' giyecek. Josef ve Hasan Ali ilk 11'de olacak, Alper ise kulübede şans bekleyecek... Galatasaray'da ise "parçalı" forma ile Fenerbahçe'ye gol atan tek isim Selçuk İnan. Birçok yıldız ile yollar ayrıldığı için derbide sahada tek 'Gerçek Galatasaraylı' kaptan olacak. O da büyük ihtimalle maça kulübede başlayacak

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
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