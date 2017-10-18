Gerçek G.Saraylı yok!
Hafta sonunda oynanacak derbide "çubukluyu" taraftarların deyimi ile Galatasaray'a gol atmış 3 'Gerçek Fenerbahçeli' giyecek. Josef ve Hasan Ali ilk 11'de olacak, Alper ise kulübede şans bekleyecek... Galatasaray'da ise "parçalı" forma ile Fenerbahçe'ye gol atan tek isim Selçuk İnan. Birçok yıldız ile yollar ayrıldığı için derbide sahada tek 'Gerçek Galatasaraylı' kaptan olacak. O da büyük ihtimalle maça kulübede başlayacak
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:37
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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