Galatasaray, Engelleri Aşıyoruz'da buluşacak

Galatasaray Spor Kulübü, geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılmak üzere 5 Aralık'ta Çırağan Palace Kempinski’de 'Engelleri Aşıyoruz' balosu düzenleyecek.

Galatasaray Spor Kulübü, Dünya Engelliler Haftası sebebiyle 5 Aralık'ta birlik ve beraberlik gecesinde Çırağan Palace Kempinski'de buluşacak. 'Engelleri Aşıyoruz' başlığı altında düzenlenecek olan organizasyonun tüm geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılacak. Organizasyonun basın lansmanı Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti. Toplantıya Başkan Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu ile oyunculardan Seda Kınalı ve Maşide Cesur katıldı. Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve eşleri ile tekerlekli sandalye takımı oyuncularının toplantıyı takip etti.



MESUDE ÖZBEK: "GALATASARAY KULÜBÜ OLARAK BU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'de yaklaşık 8 milyon engelli vatandaşın olduğunu belirten Mesude Özbek, "Bunlar eğitim, çalışma hayatı, sağlık ve spor alanında birçok sıkıntıyla karşılaşıyor. Bu farkındalık projesiyle sıkıntılarını azaltmayı amaçlıyoruz. Galatasaray Kulübü olarak bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için bir adım atmayı hedefliyoruz. Düzenleyeceğimiz görkemli gecede Galatasaray ailesi olarak kenetleneceğiz. Bu gecenin gelirini tekerlekli sandalye basketbol takımına bırakacağız" diye konuştu.



SEDAT İNCESU: "BU GECEYLE BÖYLE BAŞARILI BİR BRANŞIN YAŞATABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Sedat İncesu da 2005 yılında kurulan Galatasaray Tekerlekli Sandalye basketbol Takımı'nın önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, "Takımımız yaklaşık 10 yıl boyunca inanılmaz başarılarla beraber ülke sporuna ve kulübümüze büyük gururlar yaşattı. Düzenlenecek geceyle hem Galatasaray ailesini buluşturmak hem de takımıza destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu geceyle böyle başarılı bir branşın yaşatabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Oyuncular Maşide Cesur ve Seda Kınalı ise 'Engelleri Aşıyoruz' organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.

