Derbi öncesi kritik karar!

Geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Fenerbahçe'yi de yenmesi halinde rakibiyle olan puan farkını 11'e çıkartacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde ise sarı-kırmızılılarda sol kanat krizi patlak verdi...

TUDOR KİMİ SEÇECEK

Geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Garry Rodrigues'in durumu henüz belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci'nin de sakatlığının tam geçmemesi kafaları karıştırdı. Hırvat teknik adamın sağlık ekibine derbiye yetiştirilmesi talimatı verdiği Tolga'nın bu maçta oynaması halinde sakatlığın daha kötü bir duruma gelmesi riski de bulunuyor.

KRİTİK KARAR

Böyle bir durumda Hırvat teknik adamın sol kanattaki bu krizde nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, tercihini Tolga'dan yana kullanacağı gelen bilgiler arasında.