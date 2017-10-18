 Derbi öncesi kritik karar! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Derbi öncesi kritik karar!

    Derbi öncesi kritik karar!

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yenilgisiz tek takım durumundaki Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

    Geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Fenerbahçe'yi de yenmesi halinde rakibiyle olan puan farkını 11'e çıkartacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde ise sarı-kırmızılılarda sol kanat krizi patlak verdi...

    TUDOR KİMİ SEÇECEK
    Geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Garry Rodrigues'in durumu henüz belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci'nin de sakatlığının tam geçmemesi kafaları karıştırdı. Hırvat teknik adamın sağlık ekibine derbiye yetiştirilmesi talimatı verdiği Tolga'nın bu maçta oynaması halinde sakatlığın daha kötü bir duruma gelmesi riski de bulunuyor.

    KRİTİK KARAR
    Böyle bir durumda Hırvat teknik adamın sol kanattaki bu krizde nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, tercihini Tolga'dan yana kullanacağı gelen bilgiler arasında.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:27
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