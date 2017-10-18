Aslan'da derbi hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmana futbolcuların, dar alanda pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Hücum organizasyonları ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.