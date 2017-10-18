 Aslan'da derbi hazırlıkları – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Aslan'da hazırlıkları

    Aslan'da derbi hazırlıkları

    Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor yönetimindeki antrenmana futbolcuların, dar alanda pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Hücum organizasyonları ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:22
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