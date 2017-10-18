Aslan'da derbi hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmana futbolcuların, dar alanda pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Hücum organizasyonları ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:22
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
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Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
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korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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