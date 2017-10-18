Aile hayatını ikinci plana aldı

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un başarısındaki en önemli faktör, işini sevmesi, takımı sahiplenmesi ve dersini iyi çalışması... Bunu yaparken de futbolculara örnek olmak için çabalayan Hırvat çalıştırıcı, ailesini evde bırakıp, Florya'yı mesken tuttu.



Oyuncularına profesyonellik dersi vermek için elinden gelen gayreti gösteren başarılı teknik adam, otelde veya evde kalmak yerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nin ana binasında kalmaya başladı. Sadece antrenmanlar sırasında değil, gün boyunca ders çalışan, yardımcılarıyla toplantılar yapan, rakiplerini takibe alan Igor Tudor, bu nedenle Florya'yı tercih etti.

Sabah erkenden kalkan, personelle iyi bir diyalog kuran sarı-kırmızılıların teknik patronu, takımının başarısına büyük katkı sağlarken, öğrencilerine de bu şekilde örnek oluyor.



Sezon başından bu yana izinler haricinde hep tesislerde kalan Tudor'un kendini kampa almış tavrı yönetim tarafından da büyük takdir görüyor. Bu şekilde Florya'yı da kontrol altında tutan Hırvat çalıştırıcı, bu şekilde altyapının çalışmaları hakkında da bilgi sahibi oluyor, orada bulunan gençleri daha rahat A takım çalışmalarına çağırabiliyor.



Kariyer rekoru

Igor Tudor Galatasaray'ın başında Süper Lig'de ilk sekiz haftayı yedi galibiyet-bir beraberlikle zirvede geçti. Sarı-kırmızılıların başındaki Hırvat teknik adam bugüne kadar, hiç bu kadar başarılı bir grafik yakalamamıştı. Hajduk'ta 2013 Ağustos-Ekim dönemindeki sekiz maçta 5 galibiyet-3 beraberlik, PAOK'ta 2015 Kasım-Ocak arası 5 galibiyet-3 beraberlik, Tudor'un Cim Bom öncesi en iyi serileriydi.