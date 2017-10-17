Ustalık devri

G.Saray’a her şartta kazanmayı öğretti. Fizik kaliteyi yükseltti. Disiplini sağladı. Selçuk bile kulübeden gelip maç kurtarıyor. Tek eksiği derbi zaferini de bu hafta gidermek istiyor

GALATASARAY'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Pazar günkü maç İgor Tudor için de 'son test' niteliğinde olacak. Lige 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle tarihi bir başlangıç yapan Hırvat çalıştırıcı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 8'er puan fark atarak rüştünü ispat etti. Geçen sezonun son 4 maçında elde edilen galibiyetler de dahil edilirse 12'de 11'lik müthiş zafer serisi var ortada... Otoriteler takımdaki gelişime de dikkat çekiyor. Kazanmak alışkanlık oldu.



SIRA DERBİ GALİBİYETİNDE

GERİYE düşülen maçlar artık çevriliyor. Bu durum fizik kalitenin yükseldiğinin kanıtı. Grupçuluk bitti, disiplin sağlandı. Yedek oturanlar artık sesini çıkarmıyor. 'Islıklanan' Selçuk İnan bile sonradan oyuna girip, maçı çeviriyor. Sürpriz taktik hamleler de yapabilen İgor Tudor için 'acemi' yakıştırmaları yerini 'ustalık devrine geçti' yorumlarına bıraktı. Hırvat hocanın tek eksiği artık bir derbi galibiyeti... Tudor, Fenerbahçe karşısında buna da son vermek için çalışmalara başladı.



4'ÜNE DE YENİLMİŞTİ

Tudor, geçen sezon Aslan'ın başında çıktığı tüm büyük maçları gol bile atamadan kaybetmişti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye taraftarı önünde 1-0 mağlup olan Hırvat hoca, Trabzon'a deplasmanda 2-0 yenildi. Başakşehir karşısında ise 4-0'la bozguna uğradı.



FLORYA'YA KAMP KURDU

FENERBAHÇE maçı için tesislerde kendini kampa alan Tudor, yardımcıları ile ezeli rakiplerinin oynadığı son maçların cd'lerini izliyor.