Ustalık devri
G.Saray’a her şartta kazanmayı öğretti. Fizik kaliteyi yükseltti. Disiplini sağladı. Selçuk bile kulübeden gelip maç kurtarıyor. Tek eksiği derbi zaferini de bu hafta gidermek istiyor
SIRA DERBİ GALİBİYETİNDE
GERİYE düşülen maçlar artık çevriliyor. Bu durum fizik kalitenin yükseldiğinin kanıtı. Grupçuluk bitti, disiplin sağlandı. Yedek oturanlar artık sesini çıkarmıyor. 'Islıklanan' Selçuk İnan bile sonradan oyuna girip, maçı çeviriyor. Sürpriz taktik hamleler de yapabilen İgor Tudor için 'acemi' yakıştırmaları yerini 'ustalık devrine geçti' yorumlarına bıraktı. Hırvat hocanın tek eksiği artık bir derbi galibiyeti... Tudor, Fenerbahçe karşısında buna da son vermek için çalışmalara başladı.
4'ÜNE DE YENİLMİŞTİ
Tudor, geçen sezon Aslan'ın başında çıktığı tüm büyük maçları gol bile atamadan kaybetmişti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye taraftarı önünde 1-0 mağlup olan Hırvat hoca, Trabzon'a deplasmanda 2-0 yenildi. Başakşehir karşısında ise 4-0'la bozguna uğradı.
FLORYA'YA KAMP KURDU
FENERBAHÇE maçı için tesislerde kendini kampa alan Tudor, yardımcıları ile ezeli rakiplerinin oynadığı son maçların cd'lerini izliyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:28
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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