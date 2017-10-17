Tudor'un 11'i belli oldu
Dün takıma izin veren Igor Tudor, yardımcılarıyla birlikte Florya'ya kapandı.
Pazar günü oynanacak olan derbinin analizini yapan Hırvat hoca ilk 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. Derbide izleyeceği taktik haritasını oluşturan Tudor, 3 haftadır dinlendirdiği Tolga Ciğerci'yi yeniden kadroya alıyor. Hırvat hoca ayrıca cezalı duruma düşmemesi için Atiker Konyaspor karşısında forma şansı vermediği Serdar Aziz'i tekrar ilk 11'e dahil etti.
KADRODA TEK EKSİK RODRIGEUS
Atiker Konyaspor maçında sağ üst ark adelesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues ise Fener derbisinde yedek soyunacak...
İŞTE TUDOR'UN DERBİ 11'İ: Muslera, Latovlevici, Serdar Aziz, Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci, Feghouli, Belhanda, Gomis
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 08:47
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
Tudor'un 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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