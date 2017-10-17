Tudor'un 11'i belli oldu

Pazar günü oynanacak olan derbinin analizini yapan Hırvat hoca ilk 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. Derbide izleyeceği taktik haritasını oluşturan Tudor, 3 haftadır dinlendirdiği Tolga Ciğerci'yi yeniden kadroya alıyor. Hırvat hoca ayrıca cezalı duruma düşmemesi için Atiker Konyaspor karşısında forma şansı vermediği Serdar Aziz'i tekrar ilk 11'e dahil etti.



KADRODA TEK EKSİK RODRIGEUS

Atiker Konyaspor maçında sağ üst ark adelesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues ise Fener derbisinde yedek soyunacak...

İŞTE TUDOR'UN DERBİ 11'İ: Muslera, Latovlevici, Serdar Aziz, Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci, Feghouli, Belhanda, Gomis