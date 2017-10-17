 Serdar Aziz'den o taraftara büyük destek! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Serdar Aziz'den o taraftara büyük destek!

    Serdar Aziz'den o taraftara büyük destek!

    Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz'in Konya maçı öncesi darp edilen taraftarın bütün eğitim masraflarını karşılayacağı ortaya çıktı.

    Süper Lig'in 8. haftasında Konya'da darp edilen Galatasaraylı taraftara Serdar Aziz'den destek geldi.

    Hakan Karaoğlu, Beyaz TV'de Serdar Aziz'in yardım kararının sorulması üzerine "Bir şey diyemem, utanırım" şeklinde konuştu.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:50
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