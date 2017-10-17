 ‘Serbest top’ uyarısı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    ‘Serbest top’ uyarısı

    ‘Serbest top’ uyarısı
    ATİKER Konyaspor maçında rakibe 65 'serbest top' bırakılması İgor Tudor'u tedirgin etti. Hırvat çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında bu topları rakibe bırakmaları halinde faturasının ağır olacağını belirterek, oyuncuları uyardı. Özellikle kendi sahalarındaki seken boş topların mutlaka kazanılmasını istedi. Galatasaray'ın bu istatistikte gerilemesi ise Tolga Ciğerci'nin yokluğuna bağlandı
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
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