Selçuk İnan derbide forma bekliyor

Eski günlerinden uzak bir grafik çizen Selçuk İnan, Konya maçında sergilediği yüksek performansını Fener derbisinde de sürdürmek istiyor. Kadroya dahil edilen yeni transferler sonrası gözden düşen Selçuk İnan, forma savaşı veriyor. Taraftarlar tarafından istenmeyen adam konumuna düşen kaptan, Fenerbahçe maçında taraftar ile arasındaki buzları eritme peşinde.

Konyaspor maçında Rodrigues'in sakatlığı sonrası 32. dakikada oyuna dahil olan Selçuk İnan, Gomis'in attığı ilk golün asistini yapmıştı. Her maçta ıslıklanan Selçuk İnan, Konya maçı sonrası sarı kırmızılı taraflar tarafından alkışlandı.

IGOR TUDOR İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Teknik Direktör Igor Tudor ile özel görüşme yapmayı planlayan Selçuk'un derbide ilk 11'de olmak istediğini Hırvat hocaya iletecek. Bu talebin altında Konya maçıyla birlikte yükselen bir grafik çizen kaptanın, derbide de bunu sürdürerek, tribünlerle barışmak istemesi. Bu sayede hem taraftar ile barışacak hem de ilk 11'deki yerini geri almış olacak.

SELÇUK İNAN: CANLARI SAĞOLSUN

Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Selçuk İnan taraftara mesaj göndermişti. 2 hafta önce ultrAslan taraftar grubunun kendisiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamanın sorulması üzerine kaptan Selçuk, "Açıklamayla ilgili söylenecek bir şey yok canları sağolsun. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğni istiyoruz. Her zaman söylüyorum tarafarımız bizim için iyi bir itici güç. Bizler sahaya çıkınca onları sevindirmek için, şampiyon Olmak içn mücadele ediyoruz. Belki son milli maçta da oynadığım için performansımın arttığı söylenebilir. Ne kadar süre alırsam elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.