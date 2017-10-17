 Rodrigues’ten kötü haber – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Rodrigues’ten kötü haber

    Rodrigues’ten kötü haber

    Galatasaray, Atiker Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun 9. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmezken, 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor ile oynanan maçta adalesinde sertleşme hissederek kenara gelen Rodrigues'in bugün Medical Park Bahçelievler'de yapılan tetkiklerinin ardından, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

    Oyuncunun 9. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmezken, 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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