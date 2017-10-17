Rodrigues’ten kötü haber
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun 9. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmezken, 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor ile oynanan maçta adalesinde sertleşme hissederek kenara gelen Rodrigues'in bugün Medical Park Bahçelievler'de yapılan tetkiklerinin ardından, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Oyuncunun 9. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmezken, 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:19
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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