‘Rehavet her şeyi siler’

RAKİPLERLE puan farkının açılması ve artan övgüler teknik heyeti harekete geçirdi. Ligin daha başında olduklarını hatırlatan İgor Tudor, "3 puanlık sistemde 8 puan farka güvenilmez. Rehavete girersek tüm kazançlarımızı kaybederiz" ikazını yaptı.