 ‘Rehavet her şeyi siler’ – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    ‘Rehavet her şeyi siler’

    ‘Rehavet her şeyi siler’
    RAKİPLERLE puan farkının açılması ve artan övgüler teknik heyeti harekete geçirdi. Ligin daha başında olduklarını hatırlatan İgor Tudor, "3 puanlık sistemde 8 puan farka güvenilmez. Rehavete girersek tüm kazançlarımızı kaybederiz" ikazını yaptı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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