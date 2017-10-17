"Prime gerek yok"
Galatasaray'ın yabancı yıldızlarının, sarı-kırmızılı idarecilerden gelen derbi primi teklifine verdikleri cevap yönetimi sevindirdi.
Süper Lig'de 8'de 7 yaparak namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Derbi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılı futbolcuların yöneticilerle yaptığı görüşme Florya'daki pozitif havayı gözler önüne serdi.
Ezeli rakiplerine 8'er puan fark atan Cimbom'da derbi galibiyeti için belirlenecek prim için nabız yoklayan sarı-kırmızılı idareciler aldıkları cevap karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Takımda motivasyonu artırmak için yapılan prim görüşmesinde yıldız oyuncular, idarecilere "Prime gerek yok. Fenerbahçe'yi yeneceğiz" cevabını verdi.
Yeni sezona yenilenmiş kadrosuyla başlayan G.Saray'da maç başı prim sistemine son verilmişti.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan bu yana yeni oyuncularla yapılan yeni anlaşmalarda maç başı primleri, başarıya endeksli hale getirildi. Alınan puana göre bonus veren yönetim, takımın derbi için ekstra prim istememesi üzerine memnuniyet yaşadı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:58
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Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray, PFDK'da!
Toplam 2
Yorum
POYRAZ FB kadar başınıza bit düşer inşallah.Size bukadar söyleyebiliyorum malum suç denen şey var yazıklar olsun size sizi oraya oturtanlara yazıkl
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz kadro
Toplam 2
Yorum
hayaltıno bu maçta tolgamı oğuzhanmı yanıtını verir..
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Trabzonspor’dan Şırnak mesajı
Toplam 2
Yorum
TOR Senin o küçük beynin Trabzon'un büyüklüğünü anlayamaz. Trabzon, bir Efsane'dir. Küllerimizden yeniden doğacağız.
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