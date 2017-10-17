 Namağlup 8 takımın en iyisi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Namağlup 8 takımın en iyisi

    Namağlup 8 takımın en iyisi
    TÜRKİYE profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 126 takımdan 8'i henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig'de , TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor, TFF 2. Lig'de Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor, TFF 3. Lig'de ise Turgutluspor, Pazarspor, Darıca Gençlerbirliği ve Çorum Belediyespor 8 haftada yenilgiyle tanışmadı. Bu takımlardan Galatasaray, Keçiörengücü ve Turgutluspor aynı zamanda liderler. 8 namağlup takımdan en çok puan toplayan takım ise 22 puan ile Galatasaray. Sarı-kırmızılılar 8 haftada sadece Antalyaspor ile berabere kalırken, diğer 7 maçını kazandı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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