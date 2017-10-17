Holiganlara karşı ortak tavır

Galatasaray'ın Konya maçı öncesinde herkesi üzen bir saldırı yapıldı. Holiganlar, Linnes'in imza gününe giden Hakan Karoğlu'ndan aldığı formayı kendilerine vermesini istedi, sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Saldırıda, Karaoğlu'nun elindeki forma alındı ve ateşe verildi. Herkesin tepkisini çeken bu durum Galatasaray ve Konya'yı da harekete geçirdi. Galatasaray, Karoğlu'nu Fenerbahçe derbisine, Konya ise Salzburg maçına davet etti



Misafirimiz olacak

Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi olan Ural Aküzüm, Pazar günü oynanacak derbide Hakan Karaoğlu'nu ağırlamak istediklerini açıkladı. Aküzüm, Twitter'da "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" diye yazdı.



Zanlılar yakalandı

Asayiş Şubesi Gasp Büro amirliği ekipleri, Karaoğlu'na saldırıp, elindeki poşetin içinde bulunan sarı-kırımızı formayı zorla alarak, yakan ve Karaoğlu'nu döven 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F.'yi 'gasp ve kasten yaralama' suçundan gözaltına aldı.



