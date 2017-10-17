Holiganlara karşı ortak tavır
Misafirimiz olacak
Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi olan Ural Aküzüm, Pazar günü oynanacak derbide Hakan Karaoğlu'nu ağırlamak istediklerini açıkladı. Aküzüm, Twitter'da "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" diye yazdı.
Zanlılar yakalandı
Asayiş Şubesi Gasp Büro amirliği ekipleri, Karaoğlu'na saldırıp, elindeki poşetin içinde bulunan sarı-kırımızı formayı zorla alarak, yakan ve Karaoğlu'nu döven 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F.'yi 'gasp ve kasten yaralama' suçundan gözaltına aldı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:35
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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