 Holiganlara karşı ortak tavır – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Holiganlara karşı ortak tavır

    Holiganlara karşı ortak tavır
    Galatasaray'ın Konya maçı öncesinde herkesi üzen bir saldırı yapıldı. Holiganlar, Linnes'in imza gününe giden Hakan Karoğlu'ndan aldığı formayı kendilerine vermesini istedi, sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Saldırıda, Karaoğlu'nun elindeki forma alındı ve ateşe verildi. Herkesin tepkisini çeken bu durum Galatasaray ve Konya'yı da harekete geçirdi. Galatasaray, Karoğlu'nu Fenerbahçe derbisine, Konya ise Salzburg maçına davet etti

    Misafirimiz olacak
    Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi olan Ural Aküzüm, Pazar günü oynanacak derbide Hakan Karaoğlu'nu ağırlamak istediklerini açıkladı. Aküzüm, Twitter'da "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" diye yazdı.

    Zanlılar yakalandı
    Asayiş Şubesi Gasp Büro amirliği ekipleri, Karaoğlu'na saldırıp, elindeki poşetin içinde bulunan sarı-kırımızı formayı zorla alarak, yakan ve Karaoğlu'nu döven 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F.'yi 'gasp ve kasten yaralama' suçundan gözaltına aldı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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