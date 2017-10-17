G.Saray'da Volkan Demirel endişesi

Başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, derbiyi sabırsızlıkla beklediklerini, bir sorun yaşayacaklarını düşünmediğini söyledi. Tek endişesini ise şöyle dile getirdi: "Kişisel olarak, Volkan Demirel'in oynamasını istemem. Çünkü taraftarımız onunla uğraşıyor."