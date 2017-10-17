 G.Saray'da Volkan Demirel endişesi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    G.Saray'da Volkan Demirel endişesi

    G.Saray'da Volkan Demirel endişesi
    Başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, derbiyi sabırsızlıkla beklediklerini, bir sorun yaşayacaklarını düşünmediğini söyledi. Tek endişesini ise şöyle dile getirdi: "Kişisel olarak, Volkan Demirel'in oynamasını istemem. Çünkü taraftarımız onunla uğraşıyor."
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:35
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