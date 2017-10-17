Ekim ayında sezon finali

hafta sonu müthiş bir heyecana sahne olacak... Ezeli rakiplerkozlarını paylaşacak.dev maça dahaolmasına rağmen derbi havasına girmiş durumda. Bunun nedeni derbinin ismi kadar, öneminin de büyük olması... Çünkü her buluşmaları ayrı bir heyecanı sahne olanson yılların en erken ''ne çıkacak. Derbi kelimenin tam anlamıyla '' olacak.süper girerek ezeli rakiplerine 8 haftada 8 puan fark atan liderderbi öncesi daha rahat...bu maçı da kazanırsa puan olarak olmasa da psikolojik olarak'i yarışın dışına itecek.14 puan toplayabilenise eğer deplasmandan zaferle ayrılırsa kendisini yeniden şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulacak.'in galibiyetiyle ligin zirvesindeki çekişmeyi üst düzeye çıkaracak.sadecedeğil, baştaolmak üzere zirve yarışındaki diğer takımlar da bekliyor., birkez daha nefesleri kesecek derbiden çıkacak sonucun ne olacağını merak ediyor.Takvim