 Ekim ayında sezon finali – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Ekim ayında sezon finali

    Ekim ayında sezon finali

    8 maçta ezeli rakiplerine 8 puan fark atan Aslan derbiyi de kazanırsa Fener’i zirve yarışının dışına itecek. Kanarya eğer derbide gülerse hem yarışa ortak olacak hem de zirvede çekişme yeniden başlayacak

    SÜPER Lig hafta sonu müthiş bir heyecana sahne olacak... Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Türkiye dev maça daha 6 gün olmasına rağmen derbi havasına girmiş durumda. Bunun nedeni derbinin ismi kadar, öneminin de büyük olması... Çünkü her buluşmaları ayrı bir heyecanı sahne olan Galatasaray ve Fenerbahçe son yılların en erken 'sezon finali'ne çıkacak. Derbi kelimenin tam anlamıyla 'kırılma anı' olacak.

    SEZONA süper girerek ezeli rakiplerine 8 haftada 8 puan fark atan lider Cimbom derbi öncesi daha rahat... Sarı- Kırmızılılar bu maçı da kazanırsa puan olarak olmasa da psikolojik olarak Fener'i yarışın dışına itecek. Fener kazanırsa zirve karışır

    8 MAÇTA 14 puan toplayabilen Kanarya ise eğer deplasmandan zaferle ayrılırsa kendisini yeniden şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulacak. Fener'in galibiyetiyle ligin zirvesindeki çekişmeyi üst düzeye çıkaracak. Beşiktaş'ın gözü de derbide

    DERBİYi sadece Galatasaray ve Fenerbahçe değil, başta Beşiktaş olmak üzere zirve yarışındaki diğer takımlar da bekliyor. 80 milyon, birkez daha nefesleri kesecek derbiden çıkacak sonucun ne olacağını merak ediyor.

    Takvim
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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