Ekim ayında sezon finali
8 maçta ezeli rakiplerine 8 puan fark atan Aslan derbiyi de kazanırsa Fener’i zirve yarışının dışına itecek. Kanarya eğer derbide gülerse hem yarışa ortak olacak hem de zirvede çekişme yeniden başlayacak
SEZONA süper girerek ezeli rakiplerine 8 haftada 8 puan fark atan lider Cimbom derbi öncesi daha rahat... Sarı- Kırmızılılar bu maçı da kazanırsa puan olarak olmasa da psikolojik olarak Fener'i yarışın dışına itecek. Fener kazanırsa zirve karışır
8 MAÇTA 14 puan toplayabilen Kanarya ise eğer deplasmandan zaferle ayrılırsa kendisini yeniden şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulacak. Fener'in galibiyetiyle ligin zirvesindeki çekişmeyi üst düzeye çıkaracak. Beşiktaş'ın gözü de derbide
DERBİYi sadece Galatasaray ve Fenerbahçe değil, başta Beşiktaş olmak üzere zirve yarışındaki diğer takımlar da bekliyor. 80 milyon, birkez daha nefesleri kesecek derbiden çıkacak sonucun ne olacağını merak ediyor.
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- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:27
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
Ekim ayında sezon finali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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