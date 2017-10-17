 Biletler çıkmadan bitti! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Biletler çıkmadan bitti!

    Biletler çıkmadan bitti!
    DERBİ biletleri bugün satışa sunulacak. Öncelikle GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine satılacak biletlerin fiyatları 400 ile 800 lira arasında değişiyor. 109 lira ile 300 lira arasında olan kategori 7'den kategori 11'e kadarki düşük fiyatlı biletlerin ise tükendiği açıklandı. Bu biletlerin yönetim tarafından Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarına yönelik olarak çıkarılan 3'lü kombine kart uygulaması ile satın alındığı bildirildi. ile arasındaki derbi maç pazar günü saat 19.30'da oynanacak.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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