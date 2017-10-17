 Ağır işçi Fernando – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ağır işçi

    Ağır işçi Fernando

    Çok fazla ortada görünmüyor ama karınca gibi ince ince işliyor. Hem oyun kurulumunda hem de savunmada en kritik rolleri üstleniyor

    Galatasaray bu sezon beklentilerin üzerinde bir performans ile lige giriş yaparken, takımdaki kilit isim Brezilyalı defansif orta saha Fernando Reges oldu. Hem oyun kurulumunda hem de savunmada en kritik rolleri üstleniyor ve başarıyla bu görevleri yerine getiriyor. Hücuma yön verdi Konyaspor maçında goller belki Gomis'ten geldi ama arka tarafta yükü çeken bir isim daha vardı. Maçta en çok topla buluşan (116) futbolcu olan , 95 ile en çok isabetli pas yapan isimdi. Bu pasları yüzde 95.9 gibi yüksek bir isabet yüzdesi ile veren 30 yaşındaki Sambacı, aynı zamanda en çok isabetli uzun pasın (11) sahibiydi. 30+ metre isabetli tam 11 pas veren Fernando 11 kez hücumun yönünü belirlemiş oldu. DUVAR ÖRÜYOR
    Fernando oyun kurulumu haricinde savunma istatistiklerinde de herkesi solladı. 6 top kapma hamlesinin 6'sında da başarı sağlayan Brezilyalı en çok top kapan futbolcu olurken, girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı ve Galatasaray'da en çok ikili mücadele kazanan isim de olmayı başardı. Opta'nın verilerine göre Fernando, 4 kez ile kendi ceza sahasında en çok pozisyon uzaklaştıran futbolcuydu aynı zamanda...

    SAHA İÇİNDE TUDOR'UN BEYNİ
    Fernando, Futbol Akademi'nin değerlendirmesine göre oyun içinde atak durumlarına göre takımını 3'lü savunmadan 4'lüye geçişte önemli rol oynuyor. Saha içi teknik direktörü gibi takımı atak özeline göre kurguluyor. Hızlı ataklara karşı üçlünün ortasına geçiyor, önde basılması gerektiğinde ön libero gibi hareket ediyor. Tudor, Sambacıyı Fenerbahçe derbisinde de saha içi teknik direktörü olarak oynatmayı planlıyor.

    MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR
    Her geçen gün varlığını biraz daha hissettiren Fernando bu sezon Süper Lig'de en fazla topla buluşan ve en fazla topla buluşan 10 oyuncu arasında en az top kaybı yapan isim oldu. 780 kez topla buluşan Fernando sadece 76 top kaybı yaptı. Maicon'un da 599 kez topla buluşup sadece 89 top kaybı yapması oene dikkat çekiciydi.

    Fernando, Manchester City'den 5.25 milyon euro'ya transfer edilirken Galatasaray ile 2020'ye kadar anlaşması bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3.3 milyon euro kazanan oyuncu, aldığı parayı şimdiden fazlasıyla hak etti.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:49
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