Ağır işçi Fernando
Çok fazla ortada görünmüyor ama karınca gibi ince ince işliyor. Hem oyun kurulumunda hem de savunmada en kritik rolleri üstleniyor
Fernando oyun kurulumu haricinde savunma istatistiklerinde de herkesi solladı. 6 top kapma hamlesinin 6'sında da başarı sağlayan Brezilyalı en çok top kapan futbolcu olurken, girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı ve Galatasaray'da en çok ikili mücadele kazanan isim de olmayı başardı. Opta'nın verilerine göre Fernando, 4 kez ile kendi ceza sahasında en çok pozisyon uzaklaştıran futbolcuydu aynı zamanda...
SAHA İÇİNDE TUDOR'UN BEYNİ
Fernando, Futbol Akademi'nin değerlendirmesine göre oyun içinde atak durumlarına göre takımını 3'lü savunmadan 4'lüye geçişte önemli rol oynuyor. Saha içi teknik direktörü gibi takımı atak özeline göre kurguluyor. Hızlı ataklara karşı üçlünün ortasına geçiyor, önde basılması gerektiğinde ön libero gibi hareket ediyor. Tudor, Sambacıyı Fenerbahçe derbisinde de saha içi teknik direktörü olarak oynatmayı planlıyor.
MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR
Her geçen gün varlığını biraz daha hissettiren Fernando bu sezon Süper Lig'de en fazla topla buluşan ve en fazla topla buluşan 10 oyuncu arasında en az top kaybı yapan isim oldu. 780 kez topla buluşan Fernando sadece 76 top kaybı yaptı. Maicon'un da 599 kez topla buluşup sadece 89 top kaybı yapması oene dikkat çekiciydi.
Fernando, Manchester City'den 5.25 milyon euro'ya transfer edilirken Galatasaray ile 2020'ye kadar anlaşması bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3.3 milyon euro kazanan oyuncu, aldığı parayı şimdiden fazlasıyla hak etti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:49
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
Ağır işçi Fernando haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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