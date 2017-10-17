 10 milyon Euro'luk huzur ödemesi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    10 milyon Euro'luk huzur ödemesi

    10 milyon Euro'luk huzur ödemesi

    Derbi öncesi Florya’da huzursuzluk istemeyen G.Saray Başkanı Özbek, futbolcuların tam 10 milyon Euro tutarındaki eski alacaklarını ödedi.

    Galatasaray sahada fırtına gibi eserken, yönetim de saha dışında yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da huzursuzluk istemeyen Başkan Dursun Özbek'in geçmişten kalan borçları da kapattığı ve 10 milyon Euro ödeme yaptığı öğrenildi. Ayrıca derbi öncesi futbolculara bir müjde daha gelecek. Bu sezon başında prim sistemini kaldıran yönetim yeni sözleşmelerdeki maç başı parasına puan kıstası getirmişti. Ancak takıma F.Bahçe maçı için prim verilmesi bekleniyor.

    Sezonu Avrupa'daki Östersunds maçlarıyla açan için Temmuz ayında geçerli Passolig kart sayısı 511 bindi ve sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisindeydi. Ancak Tudor ve öğrencilerinin performansı taraftarları tribüne çekti. Geçen 8 haftada Galatasaray adına tam 90 bin adet yeni Passolig kartı satın alındı. 601 bin rakamına ulaşan Galatasaray puan tablosunda olduğu gibi Passolig sayısında da zirveye çıktı. Galatasaray'ın ardından 588 binle Fenerbahçe geliyor ve Beşiktaş 553 binle 3.sırada yer alıyor. 40 bin kombineye sahip Galatasaray maçlarını Türk Telekom Stadı'nda kapalı gişe oynarken, deplasmanlarda da taraftarı tribünleri dolduruyor.

    Sabah
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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