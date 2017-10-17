10 milyon Euro'luk huzur ödemesi
Derbi öncesi Florya’da huzursuzluk istemeyen G.Saray Başkanı Özbek, futbolcuların tam 10 milyon Euro tutarındaki eski alacaklarını ödedi.
Sezonu Avrupa'daki Östersunds maçlarıyla açan Galatasaray için Temmuz ayında geçerli Passolig kart sayısı 511 bindi ve sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisindeydi. Ancak Tudor ve öğrencilerinin performansı taraftarları tribüne çekti. Geçen 8 haftada Galatasaray adına tam 90 bin adet yeni Passolig kartı satın alındı. 601 bin rakamına ulaşan Galatasaray puan tablosunda olduğu gibi Passolig sayısında da zirveye çıktı. Galatasaray'ın ardından 588 binle Fenerbahçe geliyor ve Beşiktaş 553 binle 3.sırada yer alıyor. 40 bin kombineye sahip Galatasaray maçlarını Türk Telekom Stadı'nda kapalı gişe oynarken, deplasmanlarda da taraftarı tribünleri dolduruyor.
Sabah
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:27
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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