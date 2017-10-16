Yokluğu hissedildi

Sakatlığı nedeniyle oynamayan Tolga Ciğerci'nin yokluğu G.Saray orta sahasında aksaklığa neden oldu. Rodrigues'in oyundan çıkıp Selçuk'un oyuna girdiği 35. dakikaya kadar sarı-kırmızılılar isabetli şut çekemedi. Tolga'nın yokluğu Ndiaye'yi de etkiledi. Senegalli ilk yarıda girdiği 7 ikili mücadelenin sadece 1 tanesini kazanabildi. İşin ilginci Rodrigues çıkıp Selçuk girdikten sonra Ndiaye, 116 kezle maçın en fazla topla buluşan oyuncusu oldu. Fernando ise 93 isabetli pasla sahanın en fazla isabetli pas atan ismi oldu.