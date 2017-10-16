Tudor sözünü tuttu
Ligde tek puan kaybını yaşadığı Antalya’dan dönerken yönetimin desteğini alan Hırvat teknik adam, takımını sürekli olarak “Derbiye kadar kayıp istemiyorum’’ diyerek motive etti!
ASLAN YÜRÜYÜŞÜ DERBİYE!
Ligde 2 haftalık suskunluğuna Konya'da son veren G.Saray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, ilk kez gol sevincinde aslan yürüyüşü yapmadı. İlk golde kulübeye, ikincide taraftara koşan Gomis'in aslan sevincini Fenerbahçe derbisine sakladığı öğrenildi. Fransız forvetin performansından çok memnun olan sarı-kırmızılı yöneticiler ise şu değerlendirmede bulundular: "Gomis'i görünce anladık ki biz iki senedir forvetsiz oynuyormuşuz! Gol atmasa da sorun değil çünkü takımı için sahada her şeyini ortaya koyuyor.''
SELÇUK AĞABEY MAÇI ÇEVİRDİ
Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, Selçuk İnan'a övgüler yağdırdı. Ömer, "Rodrigues-Selçuk değişikliği maçı çevirdi. Bir hücum oyuncusu yerine orta saha girince daha da rahatlarız diye düşündük ama Selçuk Abi çok iyi oynadı, ters toplar attı, zaten ilk goldeki atağı da o başlattı. Çok kaliteli oyuncu'' dedi.
VOLKAN DEMİREL OYNAMASIN!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç bir açıklama yaptı. "Taraftarımız sabırsızlıkla bu maçı bekliyor. Sorun olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak Volkan Demirel'in oynamasını istemem. Çünkü sahada Volkan Demirel'i gören taraftarımız onunla uğraşıyor."
Sabah
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:12
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Ömür’den siftah
Toplam 1
Yorum
manuel bosuna transferler castillo her mac oynamali. burak 5 hafta dinlendirilse idi rodo ligi sallamisti simdi. burakta sakatliktan gelip formasin
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Kendisine oynuyor
Toplam 1
Yorum
tr sizin gibi para prim almadığı maçlarda sahada geziyormu
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İşte size fırsat
Toplam 2
Yorum
tr şifreye ne gerek var , para verdinmi oynuyorlar vermedinmi sahada geziyorlar
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