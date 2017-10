Tudor sözünü tuttu

Ligde tek puan kaybını yaşadığı Antalya’dan dönerken yönetimin desteğini alan Hırvat teknik adam, takımını sürekli olarak “Derbiye kadar kayıp istemiyorum’’ diyerek motive etti!

Tarih: 10 Eylül.. Yer: Antalya.. 3 maçlık galibiyet serisi ile Antalyaspor'un karşısına çıkan Galatasaray, kötü bir futbol ortaya koyuyor ve 1-1'lik beraberlikle yenilgiden ucuz kurtuluyor. İstanbul'a dönüş yolunda takımın ağzını bıçak açmıyor. Yüzü asık teknik direktör Tudor'a uçakta yöneticiler moral verirken, "Ligde her maçı kazanacak değiliz. Böyle kayıplar olur. Mücadeleye devam... Size ve takıma güveniyoruz'' mesajını iletiyor. Yönetimin desteğini hisseden Hırvat hoca, hemen toparlanacaklarının sözünü veriyor ve Fenerbahçe derbisine kadar oynayacakları 4 maçı da kazanacaklarını iddia ediyor. Tudor, bir aylık periyotta üst üste galibiyetlere rağmen, takımın gevşemesine hiç izin vermedi ve her maç öncesi oyuncularını, "Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum'' diyerek motive etti. Avrupa'da mücadele eden Beşiktaş'ın da ligde takılacağını düşünen Tudor'un söyledikleri bir bir gerçekleşti. Sırasıyla Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konyaspor'u yenen Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine 8 hafta sonunda 8'er puan fark attı.



ASLAN YÜRÜYÜŞÜ DERBİYE!

Ligde 2 haftalık suskunluğuna Konya'da son veren G.Saray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, ilk kez gol sevincinde aslan yürüyüşü yapmadı. İlk golde kulübeye, ikincide taraftara koşan Gomis'in aslan sevincini Fenerbahçe derbisine sakladığı öğrenildi. Fransız forvetin performansından çok memnun olan sarı-kırmızılı yöneticiler ise şu değerlendirmede bulundular: "Gomis'i görünce anladık ki biz iki senedir forvetsiz oynuyormuşuz! Gol atmasa da sorun değil çünkü takımı için sahada her şeyini ortaya koyuyor.''



SELÇUK AĞABEY MAÇI ÇEVİRDİ

Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, Selçuk İnan'a övgüler yağdırdı. Ömer, "Rodrigues-Selçuk değişikliği maçı çevirdi. Bir hücum oyuncusu yerine orta saha girince daha da rahatlarız diye düşündük ama Selçuk Abi çok iyi oynadı, ters toplar attı, zaten ilk goldeki atağı da o başlattı. Çok kaliteli oyuncu'' dedi.



VOLKAN DEMİREL OYNAMASIN!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç bir açıklama yaptı. "Taraftarımız sabırsızlıkla bu maçı bekliyor. Sorun olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak Volkan Demirel'in oynamasını istemem. Çünkü sahada Volkan Demirel'i gören taraftarımız onunla uğraşıyor."



