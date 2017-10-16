Şampiyonluğun ayak sesleri

Bu sezona müthiş başlayan ve ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'da istatistikler "şampiyon" diyor. Konya engelini kayıpsız geçen sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet nedir bilmezken, 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, en son 2007-2008 sezonunda ilk 8 haftayı namağlup geçmiş, sezon sonunda da en yakın rakibine 6 puan fark atarak şampiyon olmuştu. TARİHİN EN İYİ 4. PERFORMANSI

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam eden Galatasaray, son 12 sezondaki en iyi performansına ulaşmayı bildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonundan sonra 8. haftalar itibarıyla ilk kez 22 puana imza attı. Ayrıca Cimbom, üç puanlı sistemdeki en iyi 8. hafta performansına 4. kez ulaştı. 2.5

GOL ORTALAMASI YAKALADI

Rakiplerini bir bir geçen Galatasaray ayrıca golcü bir sezon yaşıyor. İlk 8 haftada rakip fileleri 20 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, gol sayısında da son 8 sezonun zirvesine çıktı. Bu sezonki 8 maçında 2.5 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, 8. hafta sonunda 21 gol kaydettiği 2009-2010 sezonunun ardından en başarılı dönemini yaşıyor.



Savaş ÇORLU