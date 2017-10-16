Niye aslan sevinci yapmadı?

İki haftalık gol orucunu bitiren Bafetimbi Gomis, Konya maçıyla hayata dönerken "Aslan" sevinci yapmamasının nedeni de ortaya çıktı. Attığı gol sonrasında İgor Tudor'a koşan Gomis bu şekilde Hırvat teknik adama teşekkür etti. Yıldız oyuncu maçtan sonra "Neden kara panter sevinci yapmadın?" sorusuna, "Hoca bana o kadar yardımcı oldu ki, ilk andan itibaren ona koşmayı düşündüm" sözlerini kullandı.



TAKIMLARLA YARIŞIYOR

Fransız golcü 8. hafta itibariyle, ligdeki takımlardan Konyaspor'dan bir fazla, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile de eşit sayıda gol atmayı başardı.

Bafetimbi Gomis, Konyaspor ağlarına attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi, ligdeki gol sayısını 9'a çıkartırken, gol krallığındaki iddiasını da sürdürdü. Mücadeleci oyunu ile adeta sahada basmadık yer bırakmayan ve bütün gücünü ortaya koyan Gomis, bu sezon ligde 13 kez isabetli şut çekti ve 9 kez topu ağlarla buluşturdu.