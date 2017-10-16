Muslera'ya özel izin
Galatasaray'da İgor Tudor, takım kaptanı Muslera'ya özel izin verdi. Tudor, Muslera'nın derbi öncesi iyice dinlenip derbide yüksek performans sergilemesini istiyor.
Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisini düşünen Hırvat teknik adam, 31 yaşındaki kalecinin hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyice dinlenmesini istedi. Yorgun olmasına rağmen Yeşil-Beyazlılar karşısında iyi bir performans sergileyen ve kalesini gole kapatan tecrübeli file bekçisi ise izin sebebiyle dün gerçekleştirilen idmana katılmadı. Muslera, takımın bugün de izinli olması sebebiyle iki günü izinli geçirmiş olacak.
HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK
Uruguaylı eldivenin yanı sıra dünkü idmana sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de katılmadı. Konyaspor mücadelesinde 45 dakikadan fazla oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda topa sahip olma çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Bugünü izinli geçirecek olan Sarı-Kırmızılı futbolcular, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:38
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‘O kalibrede değiliz’
Toplam 2
Yorum
HAGİ10 MAÇTAN ÖNCE ÖYLE DEMİYODUNUZ AMA. ATIP TUTUYODUNUZ
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Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ ona buna laf atmayın arkadaşlar her takımın ne yazık ki böyle fanatikleri var hasta ruhlu insanlar bunlar ! ömür boyu men cezası vericeksin!
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Trabzon paramparça
Toplam 4
Yorum
Mehmet Ali ne kadar kollama o kadar başarı. Aziz ''MHK belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir.'' dedi 6 ay ceza aldı. bu açıklamadan sonra TFF TS yi kollamaya aldı Ersun değil Hamza tribüne gönderildi TS BJK derbisine kadar o derbide yorumculara göre 2 takım türkiyenin eniyi top oynayan 2 takımıydı. TS 2 yarının ençok puan toplayan takımıydı. BJK maçıyla kollama bitti yoksa TS BJK GS FB yi yakalama ihtimali olabilirdi. işte sonrası malum.
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