 Muslera'ya özel izin – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    'ya özel izin

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a>'ya özel izin

    'da İgor , takım kaptanı 'ya özel izin verdi. , 'nın öncesi iyice dinlenip derbide yüksek performans sergilemesini istiyor.

    Dünya Kupası Elemeleri kapsamında iki maçta ülkesi Uruguay'ın kalesini koruyan, uzun yolculuk sonrasında Türkiye'ye dönen ve sadece tek idmanla Atiker Konyaspor karşılaşmasına çıkan Fernando 'ya, teknik direktör İgor özel izin verdi.

    Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisini düşünen Hırvat teknik adam, 31 yaşındaki kalecinin hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyice dinlenmesini istedi. Yorgun olmasına rağmen Yeşil-Beyazlılar karşısında iyi bir performans sergileyen ve kalesini gole kapatan tecrübeli file bekçisi ise izin sebebiyle dün gerçekleştirilen idmana katılmadı. , takımın bugün de izinli olması sebebiyle iki günü izinli geçirmiş olacak.

    HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK
    Uruguaylı eldivenin yanı sıra dünkü idmana sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de katılmadı. Konyaspor mücadelesinde 45 dakikadan fazla oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda topa sahip olma çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Bugünü izinli geçirecek olan Sarı-Kırmızılı futbolcular, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:38
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