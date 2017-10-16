 Lider G.Saray'da şok gelişme! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Lider G.Saray'da şok gelişme!

    Lider G.Saray'da şok gelişme!

    , Atiker Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'in sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor ile oynanan maçta adalesinde sertleşme hissederek kenara gelen Rodrigues'in bugün Medical Park Bahçelievler'de yapılan tetkiklerinin ardından, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

    Oyuncunun 9. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmezken, 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:50
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