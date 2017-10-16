Lider G.Saray'da şok gelişme!
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor ile oynanan maçta adalesinde sertleşme hissederek kenara gelen Rodrigues'in bugün Medical Park Bahçelievler'de yapılan tetkiklerinin ardından, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Oyuncunun 9. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmezken, 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:50
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
Ercüment ULAŞ TS un başına Biliç gerekli olmazsa olmaz,Biliç Dışında TS kulübü hoca düşünmesin Başarılı olmak istiyorsa. Biliç şart lmazsa olmaz,
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 4
Yorum
ramazan bi Beşiktaşlı olarak Fenerbahçenin kazanma şansı çok az.bence Galatasaray rahat kazanır.3-0 gibi
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
murat yılmaz vural
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