Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı

Süpe Lig'in 8. haftasında Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Muğla'da öğrenci olduğunu söyleyen bir sarı kırmızılı taraftar, Konyasporlu bir grup taraftar tarafından darp edildiğine ait görüntüler sosyal medyayı salladı.

Galatasaray forması taşıyan taraftarı gören Konyasporlu taraftarlar, genç sporseveri darp ettiler ve küfürler savurdular.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm, "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" şeklinde durum paylaşımında bulundu.



