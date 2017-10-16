Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı
Konyaspor-Galatasaray maçı için Muğla'dan Konya'ya giden sarı kırmızılı bir taraftarın Konyasporlu bir grup taraftarından darp edildiği ortaya çıktı.
Süpe Lig'in 8. haftasında Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Muğla'da öğrenci olduğunu söyleyen bir sarı kırmızılı taraftar, Konyasporlu bir grup taraftar tarafından darp edildiğine ait görüntüler sosyal medyayı salladı.
Galatasaray forması taşıyan taraftarı gören Konyasporlu taraftarlar, genç sporseveri darp ettiler ve küfürler savurdular.
Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm, "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" şeklinde durum paylaşımında bulundu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:51
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 3
Yorum
ebn ne oldu korktun mu?
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Tamer Tuna aranıyor
Toplam 5
Yorum
BJKLİ tamer hoca çok yakıştı göztepeye umarım dahada başarılı olur bizde ilhan mansızı getirip futbolculara ondaki ruhu kazandırmalıyız
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Ozan'a övgü: Alex'ten sonra...
Toplam 2
Yorum
oktay Şimdi başladı millet "ozan şöyle oynadı böyle oynadı" aslında 90 dakikanın analizini yaparsan golden başka nerede var buyurun bekliyorum ..işte türk sporseveri insanlar böyle kandırıyor çünkü olaylara tek pencereden bakan yanımız var..hafta sonu M.city-Stoke maçını izlerken K.de bruyne diye bir 8 numara izledim..bana andreas mölleri hatırlattı dikine oynayan derin pas atan nerede duracağını iyi bilen tek top oynayan topsuz oyunu beceren adam gerçekten futbolcu..şimdi ozan ı analiz edelim..oda bir 8 numara..dikine oynamayı beceremiyor çok çalım atıyor risk almıyor ince pas atamıyor nerede duracağını bilmiyor topsuz oyunda nerede ise hiç yok..vs vs peki bu adama övgü neden? çünkü taraftar bunları duymak istiyor..oysa bende taraftarım dünkü maçta benim favorum isla neto dur gerisi vasat ve vasatın altında dır...özellikle sezon ortasında h.ali romanın fernandao nun atıfın özellikle rvp nin gitmesi iyi olur..yoksa bu takım arada sırada böyle maç oynayıp orta sıralarda ligi bitirir..
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