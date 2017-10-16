 Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı

    Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı

    Konyaspor-Galatasaray maçı için Muğla'dan Konya'ya giden sarı kırmızılı bir taraftarın Konyasporlu bir grup taraftarından darp edildiği ortaya çıktı.

    Süpe Lig'in 8. haftasında Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Muğla'da öğrenci olduğunu söyleyen bir sarı kırmızılı taraftar, Konyasporlu bir grup taraftar tarafından darp edildiğine ait görüntüler sosyal medyayı salladı.

    Galatasaray forması taşıyan taraftarı gören Konyasporlu taraftarlar, genç sporseveri darp ettiler ve küfürler savurdular.

    Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm, "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" şeklinde durum paylaşımında bulundu.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:51
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