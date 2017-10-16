 Kalli’yi yakaladı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Kalli’yi yakaladı

    Kalli’yi yakaladı

    İlk 7 hafta sonunda "Acaba kaderi Rijkaard'a benzer mi?" diye korkulan İgor Tudor, rekorları kıra kıra gidiyor. Hırvat teknik adamın, Galatasaray'ı, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 8 hafta sonunda iki ezeli rakibine en az 8'er puan fark atmayı başaran ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar en son 2007-08'de Kalli ile sezonunun ilk 8 haftasında yenilmemişti. O sezon F.Bahçe'ye 6 puan fark atarak şampiyonluk gelmişti. Ligdeki son 12 maçının 11'ini kazanan teknik direktör Tudor, galibiyet sayısını da 24 maçta 15'e yükseltti.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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