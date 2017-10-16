Kalli’yi yakaladı

İlk 7 hafta sonunda "Acaba kaderi Rijkaard'a benzer mi?" diye korkulan İgor Tudor, rekorları kıra kıra gidiyor. Hırvat teknik adamın, Galatasaray'ı, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 8 hafta sonunda iki ezeli rakibine en az 8'er puan fark atmayı başaran ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar en son 2007-08'de Kalli ile sezonunun ilk 8 haftasında yenilmemişti. O sezon F.Bahçe'ye 6 puan fark atarak şampiyonluk gelmişti. Ligdeki son 12 maçının 11'ini kazanan teknik direktör Tudor, galibiyet sayısını da 24 maçta 15'e yükseltti.