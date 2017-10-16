 Fernando farkı! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    farkı!

    Fernando farkı!

    Galatasaray'ın orta sahası ile rakipleri çaresiz bırakıyor. Brezilyalı yıldız, ligin en çok topla buluşan ismi olduğu gibi en az top kaybı yapan oyuncusu durumunda... Fernando'nun bu grafiği, ofansı rahatlatıyor, galibiyetler kolaylaşıyor.

    Sezon başında Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği futbolcuların başında gelen , geride kalan periyotta kalitesini kanıtladı. Zorlu Atiker Konyaspor deplasmanında 116 kez topla buluşup 93 kez isabetli pas veren, 6'da 6 ile tüm top kapma girişimlerinde başarılı olan Brezilyalı orta saha, bu başarısını Süper Lig'in geneline de yansıttı. Fernando, bu sezon ligde en fazla topla buluşan ve en az top kaybı yapan oyuncu…

    Ahtapot lakabının hakkını verircesine Fernando, geride kalan 8 haftada 780 kez topla buluşurken sadece 76 top kaybı yaptı. Maç başına 2.1 top kapma istatistiğiyle oynayan yıldız futbolcu, bu ortalamasıyla orta saha oyuncuları arasında ilk 10'da…

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:35
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