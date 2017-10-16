Fernando farkı!
Galatasaray'ın orta sahası Fernando ile rakipleri çaresiz bırakıyor. Brezilyalı yıldız, ligin en çok topla buluşan ismi olduğu gibi en az top kaybı yapan oyuncusu durumunda... Fernando'nun bu grafiği, ofansı rahatlatıyor, galibiyetler kolaylaşıyor.
Ahtapot lakabının hakkını verircesine Fernando, geride kalan 8 haftada 780 kez topla buluşurken sadece 76 top kaybı yaptı. Maç başına 2.1 top kapma istatistiğiyle oynayan yıldız futbolcu, bu ortalamasıyla orta saha oyuncuları arasında ilk 10'da…
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:35
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Beş aday var
Toplam 22
Yorum
göz siz hocayı değil kafanızıdeğiştirin,hakemi odaya kilitlemeler,hakeme kırmızı kart göstereni kahraman yapmak sonunuz bu olur.
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Şampiyonluğun ayak sesleri
Toplam 5
Yorum
GS Kfy denyosu yav he he hele bir fark yemeden dönünde ondan sonra konuşuruz
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İşte size fırsat
Toplam 14
Yorum
Mr. Black Yahu çok alakasız ama, Oğuzhan'ın isim kısaltmasını kim "Ozi" diye keşfetti? Ozanlara ne olacak afedersiniz?
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