Eleştiri&Kutlama

Galatasaray, Konyaspor'u 2-0 mağlup etse de İgor Tudor ilk yarıdaki etkisiz futbola takıldı. Hırvat teknik adam maç sonunda "İlk yarı kötüydük. Açık konuşmak gerekirse birçoğunuz potansiyelinin çok altında oynadı" diyerek 3 puana karşın futbolcularını eleştirdi. Sarı kırmızılı teknik adam 2. yarıdaki oyun için ise "Üst düzey oynamasak da kazanmak adına mücadele eden bir takım vardı. Arkaya bakmadan galip gelmeyi alışkanlık haline getiren bir takım olmalıyız" dedi. Tudor maç sonunda tüm oyuncularını tek tek kutlarken Gomis, Selçuk, Fernando ve Ndiaye'yi performansından ötürü ayrıca tebrik etti.