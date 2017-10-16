 ''Derbide sahada olmasını istemiyorum!'' – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Derbide sahada olmasını istemiyorum!''

    ''Derbide sahada olmasını istemiyorum!''

    Maltepe'de katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, taraftarların sabırsızlıkla bu maçı beklediklerini söyledi. Nasuhi Sezgin, 'in ise derbide oynamasını istemediğini belirtti.

    Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Maltepe'de katıldığı 'Bingöl Tanıtım Günleri' etkinliğinde Selçuk İnan'ı övdü. Selçuk'u İtalyan yıldız Pirlo'ya benzeten Sezgin, "O böyle oynarsa işimiz daha da kolaylaşır" dedi. Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Nasuhi Sezgin, "Taraftarımız sabırsızlıkla bu maçı bekliyor. Sorun olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak 'in oynamasını istemem. Çünkü taraftarımız onunla uğraşıyor" diye konuştu.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Derbide sahada olmasını istemiyorum!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle