''Derbide sahada olmasını istemiyorum!''
Maltepe'de katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, taraftarların sabırsızlıkla bu maçı beklediklerini söyledi. Nasuhi Sezgin, Volkan Demirel'in ise derbide oynamasını istemediğini belirtti.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:43
-
‘O kalibrede değiliz’
Toplam 2
Yorum
HAGİ10 MAÇTAN ÖNCE ÖYLE DEMİYODUNUZ AMA. ATIP TUTUYODUNUZ
-
Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ ona buna laf atmayın arkadaşlar her takımın ne yazık ki böyle fanatikleri var hasta ruhlu insanlar bunlar ! ömür boyu men cezası vericeksin!
-
Trabzon paramparça
Toplam 4
Yorum
Mehmet Ali ne kadar kollama o kadar başarı. Aziz ''MHK belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir.'' dedi 6 ay ceza aldı. bu açıklamadan sonra TFF TS yi kollamaya aldı Ersun değil Hamza tribüne gönderildi TS BJK derbisine kadar o derbide yorumculara göre 2 takım türkiyenin eniyi top oynayan 2 takımıydı. TS 2 yarının ençok puan toplayan takımıydı. BJK maçıyla kollama bitti yoksa TS BJK GS FB yi yakalama ihtimali olabilirdi. işte sonrası malum.
''Derbide sahada olmasını istemiyorum!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.