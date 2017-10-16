Derbi biletleri satışa çıkıyor
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, öncelikle GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satılacak.
Satışa sunulacak biletlerin fiyatları 400 ile 800 lira arasında değişiyor.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:47
-
Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 22
Yorum
Ekrem UZUN Yıllardır söylüyordum, bu gizli Fenerli Ersun ile bu iş gitmez. Bu adam bugüne kadar sahaya hiç bir zaman doğru 11 ile çıkmadı.
-
Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 1
Yorum
memoli Banko GS kazanır FB nin %1 sansı yok
-
Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 11
Yorum
arsen l. İlk yarı bitmeden BJK Başakşehir ve Akhisar dan biri lider olur.
Derbi biletleri satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.