 Derbi biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Derbi biletleri satışa çıkıyor

    Derbi biletleri satışa çıkıyor

    Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, öncelikle GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satılacak.

    Satışa sunulacak biletlerin fiyatları 400 ile 800 lira arasında değişiyor.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:47
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