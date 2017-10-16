 Çıkmak istedi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Çıkmak istedi

    Çıkmak istedi

    Konya maçının en ilginç anlarından biri de Garry Roudrigues'in 32. dakikada kenara gelmesi oldu. Sezonun başarılı isimlerinden 26 yaşındaki oyuncu, maçın daha ilk 20 dakikası tamamlanmadan sağ arka adalesinde ağrı hissetmeye başladı. Ağrıları artınca da kenara işaret ederek oyundan çıkmak istedi.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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