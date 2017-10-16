Konya maçının en ilginç anlarından biri de Garry Roudrigues'in 32. dakikada kenara gelmesi oldu. Sezonun başarılı isimlerinden 26 yaşındaki oyuncu, maçın daha ilk 20 dakikası tamamlanmadan sağ arka adalesinde ağrı hissetmeye başladı. Ağrıları artınca da kenara işaret ederek oyundan çıkmak istedi.