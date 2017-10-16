Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor-Galatasaray mücadelesi için Muğla'dan Konya'ya giden sarı kırmızılı taraftar, maç öncesi bir grup Konyasporlu taraftar tarafından darp edildiği sosyal medyaya düşen görüntülerle ortaya çıkmıştı. Görüntülerde dar edilen G.Saraylı taraftar bulunarark ifadesi alındı. İfadesinde kendisini darp edenlerin 3 kişi olduğunu belirtti. İfadesinin ardından yakalanması için çalışmalar başladı.



G.SARAY TARAFTARINI DERBİYE DAVET ETTİ

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm, "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" şeklinde durum paylaşımında bulundu.



KONYASPOR DA DAVET ETTİ!

Atiker Konyaspor, Galatasaray ile oynanan maç öncesi Konyasporlu taraftarların saldırısına uğrayan genç Galatasaray taraftarını Salzburg maçında ağırlama kararı aldı.



İşte yönetimden konuyla ilgili yapılan açıklama:

"Geçtiğimiz haftasonu Galatasaray ile oynadığımız karşılaşma öncesinde kesinlikle tasvip etmediğimiz bir olay yaşanmıştır. Konu hakkında sosyal medyada yer alan görüntüleri ve haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Bizim rakiplerimizle olan mücadelemiz sadece ve sadece saha içindedir. Bunun dışında sözlü ya da fiili bir şekilde gerçekleştirilen ve centilmenliğe asla sığmayan her türlü girişim 95 yıllık tarihi olan bir kulübe yanı sıra onun büyük camiasına zarar vermektedir.

Şiddeti benimsemiş ve bunu bir maharet gibi gören futbolsever kisvesi altındaki holiganları, maalesef bütün kulüplerimizin taraftar profillerinde görmemiz mümkün. Bu tür görüntüleri savunarak sümenaltı edip görmezden gelerek meselelerimizi çözemeyiz. Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak, genç kardeşimizin yaşadığı nahoş olay için üzüntülerimizi belirtiyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddeti kesinlikle tasvip etmediğimizin altını bir kez daha özellikle çiziyor ve kendisini FC Salzburg ile önümüzdeki Perşembe akşamı oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında stadyumumuzda misafir etmek istiyoruz."





