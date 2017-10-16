 Aslan evinde İnegöl’ü yendi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Aslan evinde İnegöl’ü yendi

    Aslan evinde İnegöl’ü yendi
    VOLEYBOL Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, evinde İnegöl'ü 3-1 yendi. Lig'de 5'te 5 yapan Ziraat Bankası liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar şöyle: G.Saray-İnegöl Bld.: 3-1, Gümüşhane-Beşiktaş: 1-3, M.Piyango- Ziraat Bankası: 0-3, F.Bahçe-Halkbank: 1-3, Kula Bld.-İstanbul BŞB : 0-3.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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