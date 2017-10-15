 Yok böyle coşku – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Yok böyle coşku

    Yok böyle coşku
    GALATASARAY'IN Konya deplasmanında aldığı galibiyet sonrası sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Gomis ilk golden sonra yedek kulübesine doğru koşmaya başladı. Onu diğer futbolcular takip etti. Fransız yıldız sevincini Hırvat teknik direktör ile paylaşırken, tecrübeli hocanın sevinci tavan yaptı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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