Yok böyle coşku

GALATASARAY'IN Konya deplasmanında aldığı galibiyet sonrası sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Gomis ilk golden sonra yedek kulübesine doğru koşmaya başladı. Onu diğer futbolcular takip etti. Fransız yıldız sevincini Hırvat teknik direktör ile paylaşırken, tecrübeli hocanın sevinci tavan yaptı.