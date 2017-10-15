Tudor tarihe geçti
Böylelikle 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi’nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile başlamış oldu
G.Saray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü İgor Tudor, Konyaspor maçında ilk 11'in tamamını yabancı futbolculardan kurdu. Böylelikle 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi'nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile çıktı. Galatasaray sahada Muslera (Uruguay), Mariano (Brezilya), Maicon (Brezilya), Denayer (Belçika), Latovlevici (Romanya), Fernando (Brezilya), N'Diaye (Senegal), Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Belhanda (Fas), Feghouli (Cezayir) ve Gomis (Fransa) ilk 11'iyle yer aldı.
12 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray geçen sezondan devam eden yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Aslan Tudor yönetiminde 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
FARKLI BAKIYORUM
Göztepe ligin ilk haftasında 10 yabancı ile oynamıştı. G.Saray da Karabükspor karşısında 10 yabancı ile çıkmıştı. Tudor konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben oyunculara yerli-yabancı gözüyle bakmıyorum. 22-23 futbolcumuz var ve hepsini değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.
İLKLERİN GECESİ!
Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında Konyaspor deplasmanında karşı karşıya gelirken, aynı zamanda birçok futbolcu yine bu sezon ilkleri yaşadı.
* Carrasso ilk kez kulübede
* Denayer ilk kez 11'de
* Serdar ilk kez yedek
* Türk futbol tarihinde ilk kez bir takım 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı.?
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:14
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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