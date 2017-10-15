Tudor tarihe geçti

G.Saray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü İgor Tudor, Konyaspor maçında ilk 11'in tamamını yabancı futbolculardan kurdu. Böylelikle 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi'nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile çıktı. Galatasaray sahada Muslera (Uruguay), Mariano (Brezilya), Maicon (Brezilya), Denayer (Belçika), Latovlevici (Romanya), Fernando (Brezilya), N'Diaye (Senegal), Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Belhanda (Fas), Feghouli (Cezayir) ve Gomis (Fransa) ilk 11'iyle yer aldı.

12 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray geçen sezondan devam eden yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Aslan Tudor yönetiminde 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



FARKLI BAKIYORUM

Göztepe ligin ilk haftasında 10 yabancı ile oynamıştı. G.Saray da Karabükspor karşısında 10 yabancı ile çıkmıştı. Tudor konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben oyunculara yerli-yabancı gözüyle bakmıyorum. 22-23 futbolcumuz var ve hepsini değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.



İLKLERİN GECESİ!

Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında Konyaspor deplasmanında karşı karşıya gelirken, aynı zamanda birçok futbolcu yine bu sezon ilkleri yaşadı.



* Carrasso ilk kez kulübede

* Denayer ilk kez 11'de

* Serdar ilk kez yedek

* Türk futbol tarihinde ilk kez bir takım 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı.?