 Tercümanı fırçaladı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Tercümanı fırçaladı

    Tercümanı fırçaladı
    HIRVAT Teknik Direktör Tudor maç esnasında büyük bir heyecan yaşadı. Gomis'in penaltı golü sonrası oyuncu diğişikliğine hazırlanan Tudor Serdar Aziz'e bir şeyler anlatmaya başladı. Ancak bu esnada tercüman Mert Çetin'i yanında göremeyince küplere binen Tudor, sert bir şekilde kendisini yanına çağırıp Serdar'dan yapmak istediklerini anlattı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
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