Tepkiden alkışa
İgor Tudor’un 32. dakikada Rodrigues’in yerine sahaya sürdüğü Selçuk İnan önce tepki gördü, golü hazırlayınca da alkışlandı
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
SELÇUK'un girmesine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Ancak 32 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı takımın ilk golünün hazırlayıcısı oldu ve galibiyette önemli rol oynadı. Selçuk maç sonrası, taraftarın tepkisi ile ilgili "Söylenecek bir şey yok. Canları sağ olsun. Ben hep söylüyorum taraftar bizim için itici bir güç. Biz şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. Canları sağ olsun" diye konuştu.
DURSUN ÖZBEK İSTİFA!
* Sene 2017 Selcuk yine oyunda :( @_Kubranl
* Kapatabilirsiniz maçı selçuk girdi. @Popescu Capone
* Ne demek Selçuk ısınıyor ne demek!? @sumeyye873
* Neden Selçuk anlatsana biraz. @wesleysnpr10
* Selçuk girdi! Igor Tudor, Dursun Özbek istifa @fkesor
* Selçuk İnan yabancı bir takıma transfer olmuş yerli bi oyuncu gibi oldu ya la...@Daralcan Darald
* İki hafta boyunca Selçuk İnanı izlemek için mi bekledik! @hiimUY
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:52
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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