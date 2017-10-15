Tepkiden alkışa

İgor Tudor’un 32. dakikada Rodrigues’in yerine sahaya sürdüğü Selçuk İnan önce tepki gördü, golü hazırlayınca da alkışlandı

G.Saray Teknik Direktörü Tudor, yine sürpriz bir hamleye imza attı. Bursa maçında iki beki çıkartıp kanat oyuncularını oyuna sokarak herkesi şaşırtan Tudor, Konya deplasmanında da benzer bir karar aldı. 32. dakikada Rodrigues'i oyundan alan tecrübeli hoca, oyuna Selçuk'u soktu. Ardından Belhanda'yı Rodrigues'in yerine kanada gönderen Tudor, Selçuk'u orta sahanın ortasına yerleştirdi.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

SELÇUK'un girmesine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Ancak 32 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı takımın ilk golünün hazırlayıcısı oldu ve galibiyette önemli rol oynadı. Selçuk maç sonrası, taraftarın tepkisi ile ilgili "Söylenecek bir şey yok. Canları sağ olsun. Ben hep söylüyorum taraftar bizim için itici bir güç. Biz şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. Canları sağ olsun" diye konuştu.



DURSUN ÖZBEK İSTİFA!

* Sene 2017 Selcuk yine oyunda :( @_Kubranl

* Kapatabilirsiniz maçı selçuk girdi. @Popescu Capone

* Ne demek Selçuk ısınıyor ne demek!? @sumeyye873

* Neden Selçuk anlatsana biraz. @wesleysnpr10

* Selçuk girdi! Igor Tudor, Dursun Özbek istifa @fkesor

* Selçuk İnan yabancı bir takıma transfer olmuş yerli bi oyuncu gibi oldu ya la...@Daralcan Darald

* İki hafta boyunca Selçuk İnanı izlemek için mi bekledik! @hiimUY